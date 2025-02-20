Мошенники убедили кемеровчанку взять четыре кредита и поджечь военкомат

В Кемеровской области женщину будут судить за поджог военкомата из-за мошенников

В Кемеровской области перед судом предстанет обвиняемая в поджоге военкомата. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Анжеро-Судженске. Как рассказала сама 41-летняя женщина после задержания, перед поджогом с ней связались мошенники. Фигурантку убедили в том, что неизвестные якобы оформили на нее кредит и хранят деньги в военкомате.

«При этом ее также убедили в необходимости взять еще четыре кредита и перевести деньги на определенный счет, что она и сделала», – сообщается в публикации.

Следуя инструкциям неизвестных, женщина метнула бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в окно первого этажа военкомата. Сотрудники смогли самостоятельно потушить возгорание.

В отношении жертвы мошенников возбудили дело по статье о покушении на умышленное повреждение чужого имущества. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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