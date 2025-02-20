Со счетов судовладельца «Волгонефть-239» сняли арест, что ускорит утилизацию танкера

Со счетов судовладельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, сняли арест. Об этом в в ЗАО «Волгатранснефть» сообщили ТАСС.

Отмечается, что половину работ по разборке и утилизации судна уже провели. Их выполняет привлеченная специализированная организация за счет судовладельца и его акционеров.

«Для проведения следующих платежей расчетные счета судовладельца наконец-то разблокированы благодаря пониманию ситуации руководством СК и работе оперштаба по ликвидации последствий аварии, что позволит произвести полную оплату по договору и завершить работы по утилизации задолго до намеченного срока — 31 марта 2025 года», — рассказали агентству.

В компании «Волгатранснефть» уточнили, что в скором времени необходимо поднимать носовую часть судна, к тому же это помогло бы избежать повторных утечек мазута. Однако процесс затягивается из-за высокой стоимости работ. Источник агентства отметил, что если бы не вышеперечисленные препятствия, работы удалось бы завершить даже раньше назначенного срока.

29 января стало известно, что Киевский районный суд Симферополя в качестве обеспечительных мер наложил арест в размере 120 миллионов рублей на счета судовладельца танкера «Волгонефть-239».

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Суда оказались в сложных погодных условиях, в результате разыгравшегося семибалльного шторма танкеры перевернулись. По информации экстренных служб, в результате крушения в Черное и Азовское моря вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута.

Ранее Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239».