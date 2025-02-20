В Волгоградской области создадут комплексную систему реабилитации для участников СВО

В Волгоградской области появится комплексная система лечения и реабилитации участников специальной военной операции. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщается на официальном портале региона.

«Создание современной службы реабилитации участников специальной военной операции является частью нашей общей работы по развитию региональной реабилитационной службы», — отметил он на совещании.

Бочаров подчеркнул, что уже определены новые объекты комплексной реабилитации — многопрофильные центры, поликлиники и стационары, санаторно-курортные объекты, социальные службы. По его словам, в настоящее время разрабатываются медико-технические задания и начинается проектирование.

Опорным проектом станет многопрофильный центр поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей у подножия Мамаева кургана. Его строительство начнется в 2025 году.

Незадолго до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ совместно с фондом «Защитники Отечества»‎, Минобороны РФ и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большей части регионов России. С 2025 года начинают действовать 25 новых стандартов реабилитации и абилитации, которые также будут распространяться на участников специальной военной операции, добавила она.

Ранее Путин потребовал надежно защищать права участников СВО.