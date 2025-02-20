Итальянская прокуратура расследует взырв в порту Савоны

Итальянская прокуратура рассматривает версию теракта после взрыва в порту Савоны, пишет газета Fatto Quotidiano.

По информации газеты, прокуратура Савоны, которая ранее расследовала дело о взрыве на борту танкера Seajewel под мальтийским флагом в порту Савоны, передала дело в прокуратуру Генуи.

Отмечается, что инцидент произошел во время выгрузки нефти с танкера, прибывшего из Алжира. В службе береговой охраны порта РИА Новости уточнили, что взрыв был один, пробоина оказалась ниже ватерлинии и на устойчивость судна не повлияла.

Прокуратура Генуи рассматривает версию о «крушении судна, отягченном терроризмом». Специалисты проведут анализ рыбы, обнаруженной рядом с танкером, с целью выявить следы предполагаемой взрывчатки. В результате первой проверки следы взрывчатки найдены не были.

До этого сообщалось, что в Германии организовали расследование в связи с возможной попыткой диверсии на новом корвете «Эмден» Военно-морских сил страны.

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