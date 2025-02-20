Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Итальянская прокуратура расследует взырв в порту Савоны

Fatto Quotidiano: прокуратура рассматривает версию теракта после взрыва в Савоне
close
Tony Gentile/Reuters

Итальянская прокуратура рассматривает версию теракта после взрыва в порту Савоны, пишет газета Fatto Quotidiano.

По информации газеты, прокуратура Савоны, которая ранее расследовала дело о взрыве на борту танкера Seajewel под мальтийским флагом в порту Савоны, передала дело в прокуратуру Генуи.

Отмечается, что инцидент произошел во время выгрузки нефти с танкера, прибывшего из Алжира. В службе береговой охраны порта РИА Новости уточнили, что взрыв был один, пробоина оказалась ниже ватерлинии и на устойчивость судна не повлияла.

Прокуратура Генуи рассматривает версию о «крушении судна, отягченном терроризмом». Специалисты проведут анализ рыбы, обнаруженной рядом с танкером, с целью выявить следы предполагаемой взрывчатки. В результате первой проверки следы взрывчатки найдены не были.

До этого сообщалось, что в Германии организовали расследование в связи с возможной попыткой диверсии на новом корвете «Эмден» Военно-морских сил страны.

Ранее в Госдуме обвинили Украину в крушении Ursa Major.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами