Неизвестный домогался 12-летней школьницы на эскалаторе в петербургском метро

В Петербурге педофил приставал к девочке в метро и предлагал ей оральный секс

Неизвестный приставал к 12-летней девочке в метро Петербурга. По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», все произошло на станции «Ломоносовская».

Как сообщается, извращенец приблизился к школьнице, когда она поднималась на эскалаторе. Мужчина, на вид которому было 25–30 лет, заговорил с жертвой, и несовершеннолетняя обратила внимание на то, что он сильно заикается.

Со слов потерпевшей, в конце концов незнакомец предложил заняться оральным сексом, но ей удалось сбежать. Едва переступив порог дома, девочка рассказала обо всем матери, женщина обратилась в полицию. Предполагаемого педофила разыскивают.

Ранее мужчина приставал к восьмилетней девочке на остановке в Туапсе.