Врач рассказал о самых распространенных подростковых болезнях

Врач Пономарев: проблемы с ЖКТ и зрением являются распространенными у подростков

Почти все подростковые заболевания являются респираторными. Об этом РИАМО рассказал педиатр с 20-летним стажем Сергей Пономарев.

Он уточнил, что наибольшая часть болезней школьников не связана с уроками. Так, например, патологии желудочно-кишечного тракта врач связал с плохим качеством продуктов, зрения — с дефицитом фоновой освещенности. Неврологические проблемы могут начаться у детей и подростков на фоне недостатка спорта и закаливания.

Помимо этого, школьники сталкиваются и с психическими расстройствами, включая депрессию. Это происходит на фоне проблем в семье, уточнил эксперт.

«Школьникам я рекомендую принимать витамин D и йод, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Проблемы с осанкой, зрением и нервной системой — лишь отчасти следствие высокого учебного напряжения», — добавил Пономарев.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Лашкова до этого рассказала «Газете.Ru», что бесконтрольное употребление БАДов, особенно в детском возрасте, может нанести непоправимый вред здоровью. По ее словам, БАДы не являются универсальным средством оздоровления организма, более того, при неправильном употреблении они могут навредить здоровью.

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