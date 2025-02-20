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Стало известно о хищениях паролей под видом установки кодов от домофонов

В МВД предупредили о хищениях паролей под видом установки кодов от домофонов
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мошенники используют схему с хищением паролей от аккаунтов в различных сервисах под видом смены кодов от домофонов. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) министерства внутренних дел России, передает ТАСС.

«Гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают сделать запасные», — отметили в управлении.

В министерстве указали, что усыпив таким образом бдительность человека, преступники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, поскольку общий код противоречит политике безопасности.

»«Персональный код домофона» отправляют жертве и просят его продиктовать. Это оказывается кодом для восстановления доступа к аккаунтам», — пояснили в УБК.

Отмечается, что один из потерпевших под воздействием мошенников установил приложение «для защиты аккаунтов», из-за чего лишился более 1 млн руб.

Накануне сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам в WhatsApp и представляться сотрудниками «Почты России». Во время звонка преступники сообщают собеседнику, что ему пришло заказное письмо, и предлагают ему выбрать способ его получения — лично или по электронной почте. Если потенциальная жертва выбирает второй вариант, то ей предложат воспользоваться чат-ботом «Почты России».

Ранее в Москве появилась новая мошенническая схема с электронным журналом.

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