Врач объяснила, что нужно учесть перед покупкой БАДов

Среди россиян набирают популярность различные БАДы, производители которых обещают очищение организма от токсинов и паразитов и другие эффекты. Однако многие добавки не имеют доказательств эффективности, а их бесконтрольное применение может причинить вред здоровью, предупредила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Неконтролируемое использование подобных средств без консультации с врачом может нарушить баланс микрофлоры кишечника и вызвать другие проблемы», — пояснила врач. — «Многие после положительного эффекта после первого применения начинают самостоятельно увеличивать дозы, что может привести к более серьезным последствиям».

Перед тем, как решиться на прием неизвестных добавок, лучше убедиться в других, более важных аспектах. К примеру, намного эффективнее будет придерживаться здорового образа жизни, в том числе сбалансированно питаться, заниматься спортом и пить достаточно воды – в этом случае организм будет сам очищаться, отметила Журавлева.

В любом случае принимать добавки без консультации с врачом крайне опасно, подчеркнула специалист. Лучше обсудить с доктором возможные риски и вместе подобрать оптимальные средства, которые необходимы в данной конкретной ситуации. Важно также выбирать строго препараты с доказанной эффективностью и безопасностью и не экспериментировать, заключила диетолог.

Напомним, исследователи выяснили, что 49% россиян относятся к БАДам нейтрально, признавая их потенциальную пользу. При этом 42% россиян принимают добавки время от времени, а 39% делают это на постоянной основе. Только 19% вообще не прибегают к помощи БАДов.

Педиатр ранее предупредила об опасности БАДов для детей.