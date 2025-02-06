Более трети россиян на регулярной основе пьют БАДы

Почти половина россиян (49%) относится к БАДам нейтрально, признавая их потенциальную пользу, а 41% убедился в их эффективности на личном опыте. Это показало исследование ЛЭТУАЛЬ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лишь 3% респондентов считают, что БАДы абсолютно бесполезны.

42% россиян принимают добавки время от времени, а 39% делают это на постоянной основе. Только 19% вообще не прибегают к помощи БАДов.

На первом месте среди причин для приема БАДов — ощущение нехватки витаминов и минералов (33%). 15% ориентируются на рекомендации врачей. Сезонность тоже играет роль: осенью БАДы принимают 13% опрошенных, зимой — 12%, весной — 10%.

Отвечая на вопрос про периодичность приема БАДов, россияне признались, что ориентируются на собственные ощущения (43%). Некоторые прибегают к ним строго в определенные периоды: два-три раза в год (23%) или раз в сезон (11%).

Чаще всего россияне приобретают БАДы для общего здоровья (18%). Далее по приоритету идут добавки для поддержания иммунитета (14%) и здоровья костей и суставов (9%). Интересно, что в центральных городах России потребители чаще выбирают БАДы с эффектом «антистресс» и для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей, а, например, в северных — комплексы с витамином D и витамины для иммунной системы.

По результатам опроса, 33% россиян при выборе БАДов следуют рекомендациям врачей, а 28% предпочитают изучать информацию в статьях, блогах и видео самостоятельно. Еще 19% ориентируются на результаты анализов.

Почти половина россиян (44%) покупает БАДы в аптеках. Интересно, что некоторые респонденты заказывают добавки через знакомых или байеров из-за границы (6%). А вот супермаркетам доверяют далеко не все — треть россиян (31%) отметили, что никогда не стали бы приобретать там БАДы. Маркетплейсы у некоторых жителей страны тоже вызывают подозрения (25%).

Главными критериями при выборе БАДов остаются состав (21%), биодоступность (19%) и чистота продукта (18%). Не последнюю роль также играют цена (17%) и страна-производитель (14%). Согласно результатам исследования, чаще всего выбор россиян падает на отечественных производителей (25%). На втором месте по популярности — американские бренды (21%). Далее идут немецкие (13%), французские (8%) и японские марки (7%).

Большинство опрошенных (32%) готовы заплатить за упаковку БАДа лишь 500–1000 рублей, 26% — от 1000 до 1500 рублей. Только 4% респондентов готовы выделить больше 2500 рублей.

47% россиян отмечают, что БАДы помогают справляться лишь с небольшими проблемами, а 39% видят реальное улучшение здоровья — шелковистые волосы, бодрость, крепкий иммунитет. Только 9% не заметили никакого эффекта.

Кроме того, 24% россиян время от времени рекомендуют БАДы друзьям, однако 22% считают, что это личное дело каждого. 21% всегда делится своим опытом, а 20% советуют только те добавки, которые произвели вау-эффект.

После приема БАДов 27% россиян никогда не сдают анализы, 22% делают это периодически. Только 9% жителей страны строго контролируют влияние добавок на организм и обращаются за консультацией к врачу.

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