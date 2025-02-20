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Учитель танцев из Москвы развращал мальчиков 12 и 13 лет на рабочем месте и дома

В Москве учителя танцев подозревают в том, что он приставал к ученикам
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Москве 39-летнего педагога обвиняют в развратных действиях в отношении учеников. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, от действий мужчины пострадали два мальчика в возрасте 12 и 13 лет. К одному из них он приставал в учебном центре, где преподавал танцы и английский язык. Второго педагог якобы развращал у себя в квартире. Как ребенок оказался дома у учителя, не сообщается.

Педагога задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о растлении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Ему уже предъявили обвинения.

До этого в США помощницу учителя арестовали из-за связи с несовершеннолетним учеником. Во время соития с молодым человеком на территории школы кто-то заметил их, снял и обратился в правоохранительные органы.

При этом сама педагог заявила, что ничего не помнит, так как была в состоянии алкогольного опьянения. Все обвинения она отрицает.

Ранее в Казани арестовали каратиста, обвиняемого в домогательствах к мальчикам.

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