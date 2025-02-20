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В США помощницу учителя застали за соитием со школьником в классе

В США 53-летняя помощница учителя совратила школьника
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Shutterstock

В США 53-летнюю помощницу учителя в средней школе обвиняют в связи с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает The New York Post.

О произошедшем стало известно, когда сотрудницу школы в Айдахо, Мэри Стронг, сняли на территории учебного заведения во время соития с молодым человеком, которому еще не исполнилось 18 лет.

Женщину также подозревают в отправке личных фото неподобающего содержания этому же ученику.

Как рассказала сама Стронг после инцидента, она не помнила подробностей, так как в момент соития была в состоянии алкогольного опьянения. Все обвинения она отрицает.

Работницу школы задержали 14 февраля, сейчас она находится под залогом в размере $100 тыс. (около девяти млн рублей).

«Залог в размере 100 000 долларов – это вполне разумное требование государства, учитывая характер преступления», – заявила судья.

Предварительное слушание по делу пройдет 26 февраля. Известно, что ранее женщина не привлекалась к ответственности.

Ранее на Урале геймера осудили за соитие с 13-летней подругой по переписке.

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