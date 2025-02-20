В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19

CDC: число смертей от сезонного гриппа в США впервые за пять лет обошло COVID-19

Число смертей этой зимой от сезонного гриппа в США впервые за пять лет обошло количество летальных исходов от вируса COVID-19. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава Соединенных Штатов.

«Этой зимой в США грипп обходит COVID-19 как более смертоносный вирус. Впервые за пять лет сезонное заболевание взяло верх над пандемическим патогеном», — говорится в статье агентства.

Согласно информации СМИ, в этом сезоне наиболее распространенными являются штаммы H1N1 и H3N2, при этом последний из них вызывает более серьезные заболевания.

С начала широкого распространения COVID-19 в 2020 году в США от него погибло почти в 42 раза больше людей, чем от гриппа. Однако, как показывают новые данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в этом году ситуация изменилась.

По информации Центра, с осени прошлого года в США грипп перенесли не менее 29 миллионов человек, из них 370 тысяч были госпитализированы, а 16 тысяч скончались. В то же время отмечено снижение смертности от коронавируса.

Специалисты объясняют это наличием у людей иммунитета, который они получили в результате вакцинации или перенесенного заболевания. Кроме того, важную роль играет мутация самого вируса SARS-CoV-2, который теперь не вызывает таких серьезных осложнений, как раньше, отмечает CDC.

Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг считает, что рост смертности от сезонного гриппа связан с невысоким уровнем вакцинации и тем, что лечение было начато несвоевременно.

Ранее сообщалось, что птичий грипп незаметно распространяется среди людей.