В Ленобласти по делу об исчезновении женщины спустя 10 лет задержали ее мужа

В Ленобласти в исчезновении женщины, пропавшей 10 лет назад, подозревают ее мужа

Жителя Ленобласти подозревают в нападении на супругу, которая пропала десять лет назад. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, в мае 2014 года местный житель заявил в полицию об исчезновении жены, которая была на восьмом месяце беременности. Она отправилась на родительское собрание в школе поселка Федоровское, но не вернулась домой. Женщину искали несколько месяцев, однако найти не смогли.

По версии следствия, в тот день беременная встретилась с супругом после собрания. В какой-то момент между возлюбленными возник конфликт, во время которого мужчина ударил жену ножом в сердце.

После произошедшего женщина не выжила. Муж сбросил ее в канаву, на следующий день спрятал в лесу.

На данный момент расследование продолжается.

До этого в Удмуртии женщина выстрелила в сожителя из пистолета с гвоздями. Возлюбленная причинила тяжкий вред здоровью мужчины, она получила условный срок.

Ранее в Иваново мужчина разгромил алкомаркет, избил продавца и украл бутылку вина.