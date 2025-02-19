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В Иваново мужчина разгромил алкомаркет, избил продавца и украл бутылку вина

В Иваново покупатель устроил погром в алкомаркете и попал на видео

В Иваново полицейские задержали подозреваемого в ограблении алкомаркета и нападении на продавца. Об этом сообщает «МВД Медиа».

38-летний мужчина ворвался в алкомаркет 10 февраля, дебошир начал крушить витрины, разбрасывать товары и набросился на продавца. Злоумышленник несколько раз ударил сотрудника магазина, бросил ему в голову упаковку пива, после чего прихватил с собой бутылку вина и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ушибы носа и лица, разрывы мягких тканей головы. Подозреваемого в ограблении задержали, им оказался ранее судимый за разбой местный житель. Известно, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении налетчика возбудили уголовное дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. В торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы. Вора разыскивает полиция.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое грабителей украли окорок.

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Ранее россиянин напал на продавщицу с ножом и заявил, что потерял память.

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