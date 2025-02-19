Россиянка выстрелила сожителю в висок из пистолета с гвоздями

В Удмуртии женщина обстреляла сожителя из пистолета с гвоздями

Жительница Удмуртии получила условный срок за выстрел в сожителя из гвоздезабивного пистолета. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемая пришла на пилораму, где работал ее сожитель. Увидев, что он распивает спиртные напитки в компании приятеля, женщина разозлилась, взяла пневматический гвоздезабивной пистолет и выстрелила из него в висок потерпевшему.

Раненого удалось спасти, он получил тяжкий вред здоровью. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области муж из ревности напал с ножом на жену возле ночного клуба. Причиной ссоры супругов стала ревность. Мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки, после чего скрылся. Пострадавшую удалось спасти, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве женщина получила травму головы во время драки с мужем из-за пива.