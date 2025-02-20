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Визит мастера по ремонту стиральных машин в квартиру закончился разбирательством в суде

В Бузулуке мастер по ремонту стиральных машин избил клиента в его квартире
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Shutterstock

В Оренбургской области мировой судья в Бузулуке признал виновным местного жителя по административной статье «Побои». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.

Согласно материалам дела, владелец квартиры вызвал ремонтника стиральных машин, чтобы тот устранил неполадки в технике. В итоге работник не только не сумел починить сломанный барабан, но и поссорился с заказчиком услуги. Словесный конфликт между мужчинами закончился дракой, в которой ремонтник ударил заказчика кулаком в лицо.

Медицинская экспертиза установила, что этим нападавший не причинил вреда здоровью потерпевшего. Ремонтника признали виновным и обязали его оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее в подмосковной Балашихе перепалка в маршрутке из-за нецензурной брани школьницы закончилась дракой.

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