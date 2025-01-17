Перепалка в маршрутке из-за нецензурной брани школьницы закончилась дракой

В подмосковной Балашихе конфликт между девочкой-подростком и женщиной в общественном транспорте перерос в драку. Видео кульминации конфликта опубликовал Telegram-канал «ЧП Балашиха».

Инцидент произошел 16 января в маршрутке №306к, следовавшей по микрорайону «Новое Измайлово». На кадрах женщина бьет рукой школьницу, которая сидит на переднем сиденье.

По неподтвержденной информации, все началось с того, что несовершеннолетняя выражалась нецензурно, общаясь со своим спутником. Это якобы не понравилось женщине, стоявшей рядом. Она возмутилась лексиконом подростка и сделала ей замечание, после чего началась драка. Дальше версии расходятся. Одни из очевидцев говорят, что первой женщину толкнула школьница, после чего та стала ей отвечать. Другие говорят, что руку подняла взрослая пассажирка.

После завязавшейся драки в конфликт вмешались соседи по автобусу. Они стали громко кричать и разнимать оппонентов, тогда одна из агрессоров покинула салон.

Комментариев официальных ведомств по поводу случившегося не поступало.

Ранее в Ленобласти две женщины подрались в очереди на автобус.