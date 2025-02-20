Россиян предупредили об опасности намеренного заражения детей ветрянкой

Среди россиян в последнее время стали популярны так называемые ветряночные вечеринки, когда родители специально заражают своих детей от других ветряной оспой. Однако это не только опасно и грозит серьезными последствиями, но и незаконно, предупредил в беседе с 360.ru терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

От ветрянки можно привиться – достаточно одного укола с вакциной для пожизненного иммунитета. Однако в календарь прививок это не входит, поэтому лучше вакцинироваться не в государственных, а в коммерческих медучреждениях. Это наиболее безопасный, не грозящий осложнениями подход, подчеркнул Кондрахин.

Что касается намеренного заражения, то в этом есть определенный смысл, так как в детстве заболевание переносится намного легче. Однако это карается законом, а в перспективе грозит опасными последствиями для здоровья ребенка, предупредил врач.

«Это противозаконно. Это нарушает этические и эпидемиологические нормы. Это умышленное причинение вреда здоровью», — подчеркнул он.

Хотя в целом по статистике дети переносят заболевание легко, нельзя полностью исключать индивидуальные реакции организма и угрозу последствий. Вакцину от ветрянки для того и придумали, чтобы люди не стремились умышленно причинить вред себе и своим детям и создать опасную ситуацию для здоровья, заключил терапевт.

До этого врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также предупредил, что дети могут тяжело переносить ветрянку, поэтому намеренно заражать их вирусом может быть опасно. Болезнь вызывает вирус герпеса III типа, который может стать причиной развития энцефалита — воспаления головного мозга, подчеркнул он.

Ранее врач раскрыла, можно ли повторно заболеть ветрянкой.