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В 21 регионе РФ снизилась скорость интернета из-за повреждения кабеля в Татарстане

РКН: повреждение кабеля в Татарстане вызвало снижение скорости интернета
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Shutterstock

В Татарстане поврежден волоконно-оптический кабель связи, что вызвало снижение скорости интернета у 3,8 млн россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«На участке Тюлячи — Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Ориентировочные сроки устранения — 21:00 по московскому времени», — сообщили в Роскомнадзоре.

Причина, из-за чего был поврежден кабель, не уточняется.

Вечером 14 января в русскоязычном секторе интернета произошел масштабный, но относительно кратковременный сбой. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов, к настоящему времени их работа нормализовалась. Эксперты выдвинули две версии произошедшего: сбой в системе безопасности «суверенного Рунета» и атака со стороны хакеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в южных регионах России произошел массовый сбой в работе Telegram.

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