Раскрыт лучший способ защиты от «потрошителя счетов» SpyNote

Вирус SpyNote, о котором предупредили россиян, является разновидностью трояна. Он распространяется с помощью рассылок на скачивание программ, которые выглядят на первый взгляд безобидно. Самая эффективная защита от него – это антивирусная программа, рассказал 360.ru эксперт по информационной безопасности, директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Напомним, об опасности вируса, который следит за пользователями и потрошит их счета, россиян предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, почти 50% всех краж со счетов жителей совершены при помощи подобных программ.

Чаще всего вирус внедряют на телефоны россиян с помощью рассылки сообщений со ссылками на вредоносное приложение. С его помощью преступник получает доступ к банковским приложениям на телефоне пользователя, объяснил Мясоедов.

«Приходит вам сообщение со ссылкой в WhatsApp, Telegram или по СМС — это неважно. У них есть задача сделать это сообщение наиболее похожим на какую-нибудь официальную рассылку, чтобы человек не заподозрил ничего неладного», — подчеркнул эксперт.

По ссылке в письме обычно скачиваются два файла, один из которых должен притупить бдительность жертвы мошенников – это может быть красивая картинка. Но при этом вместе с ней на телефон установятся вирусы, предупредил специалист.

SpyNote – это только один из видов огромного количества подобных вредоносных программ, подчеркнул Мясоедов. Увидеть их самому невозможно, поэтому помочь может хорошая антивирусная программа.

«Самый хороший метод защиты — это антивирус. А вот человек на глаз его увидеть не сможет», — заключил эксперт.

Ранее пользователей Android и iPhone предупредили об опасном вирусе.