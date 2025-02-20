В России предложили бороться с загрязнением мирового океана с помощью ИИ

Искусственный интеллект можно использовать для борьбы с загрязнением мирового океана. Об этом «Радио 1» рассказал старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий.

«Наша задача в том, чтобы скомпоновать методику для любого парохода. Это будет фотокамера высокого разрешения, направленная на поверхность воды, с искусственным интеллектом внутри. Такие камеры мы ставим самостоятельно на высоте самой верхней палубы (17−20 и больше метров)», — поделился специалист.

Он отметил, что камеры с ИИ нужно сделать методикой международного уровня, чтобы ликвидировать мусор. При этом Криницкий уточнил, что нейросеть не поможет до конца избавиться от загрязнений. По его словам, в конечном итоге на это влияет деятельность людей.

Международная группа ученых из Великобритании и Китая до этого раскрыла механизм перемещения пластика по дну океана и его накопления в подводных каньонах. В то время как более мелкие частицы пластика могут опускаться сквозь толщу воды на морское дно, предполагается, что более крупный пластиковый мусор накапливается в результате больших гравитационных массовых перемещений воды, содержащей осадок, известных как турбидные потоки.

Ранее сообщалось, что в океане начали формироваться новые пятна из пластикового мусора.