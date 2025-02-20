Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили бороться с загрязнением мирового океана с помощью ИИ

Ученый Криницкий предложил бороться с загрязнением мирового океана с помощью ИИ
close
Depositphotos

Искусственный интеллект можно использовать для борьбы с загрязнением мирового океана. Об этом «Радио 1» рассказал старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий.

«Наша задача в том, чтобы скомпоновать методику для любого парохода. Это будет фотокамера высокого разрешения, направленная на поверхность воды, с искусственным интеллектом внутри. Такие камеры мы ставим самостоятельно на высоте самой верхней палубы (17−20 и больше метров)», — поделился специалист.

Он отметил, что камеры с ИИ нужно сделать методикой международного уровня, чтобы ликвидировать мусор. При этом Криницкий уточнил, что нейросеть не поможет до конца избавиться от загрязнений. По его словам, в конечном итоге на это влияет деятельность людей.

Международная группа ученых из Великобритании и Китая до этого раскрыла механизм перемещения пластика по дну океана и его накопления в подводных каньонах. В то время как более мелкие частицы пластика могут опускаться сквозь толщу воды на морское дно, предполагается, что более крупный пластиковый мусор накапливается в результате больших гравитационных массовых перемещений воды, содержащей осадок, известных как турбидные потоки.

Ранее сообщалось, что в океане начали формироваться новые пятна из пластикового мусора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами