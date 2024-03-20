В океане начали формироваться новые пятна из пластикового мусора

Немецкие специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца и Центра полярных и морских исследований Института Альфреда Вегнера заявили об обнаружении новых мусорных пятен из полимерных отходов в мировом океане. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (ES&T).

В ходе пятинедельной экспедиции ученые взяли пробы поверхностных вод в северной части Тихого океана между Ванкувером (Канада) и Сингапуром.

«Для наших исследований мы выбрали станции с прогнозируемой высокой и низкой нагрузкой пластика. Некоторые станции были расположены в районах, которые уже были хорошо исследованы, например, в так называемом Большом Тихоокеанском мусорном пятне.

Мы также хотели изучить зоны в открытом океане, которые почти не были исследованы. Например, мы взяли образцы в морской заповедник к северо-западу от Гавайских островов, в морском национальном заповеднике Папаханаумокуакеа», — отметила автор исследования, профессор химической экологии Анника Янке.

По словам ученых, для них стало неприятным сюрпризом обнаружение очень высоких концентраций пластика в охраняемых зонах Тихого океана. Мусор скапливался в определенных местах вопреки расчетам модели прогнозирования.

Профессор Янке отметила, что полимерный мусор затронул все экосистемы океана и продолжает накапливаться в морской среде. В ходе исследования ученые нашли пластиковые частицы во всех взятых пробах воды.

Ранее ученые выяснили, что пластиковые отходы создали новую угрозу для морской экологии.