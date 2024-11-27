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Ученые выяснили, как пластиковое загрязнение распространяется по дну океана

GRL: крупный пластиковый мусор перемещается в море с турбидными потоками

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Depositphotos

Международная группа ученых из Великобритании и Китая раскрыла механизм перемещения пластика по дну океана и его накопления в подводных каньонах. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL)

В то время как более мелкие частицы пластика могут опускаться сквозь толщу воды на морское дно, предполагается, что более крупный пластиковый мусор накапливается в результате больших гравитационных массовых перемещений воды, содержащей осадок, известных как турбидные потоки.

Эти  потоки могут перемещаться со скоростью до 20 метров в секунду, разрушая морское дно и расширяя подводные каньоны, а также перенося огромные количества осадка, питательных элементов и загрязняющих веществ в глубокое море.

В новой работе ученые использовали комбинацию батиметрических данных (подводный рельеф и высота морского дна) и видеоматериалы, полученные во время погружений пилотируемых подводных аппаратов в районе Цюндуннань Южно-Китайского моря в период с 2018 по 2020 год, а также модели вычислительной гидродинамики.

Объединив эти наборы данных, модель протестировала ряд гидравлических параметров для прогнозирования моделей рассеивания осадков по различным топографиям морского дна в ходе симуляций, которые длились 5,5 часа.

Это включало установку размера входа в каньон в 100 метров, где начинался поток мутности, и поддержание заданных размеров осадков, плотности частиц, концентраций осадков, распределения размеров зерен, ширины и скорости потока.

Результаты определили морфологию подводного каньона как основной фактор моделей осаждения, что приводит к местам накопления пластикового мусора. В частности, промоины глубиной до 30 метров способствовали накапливанию мусора, увлекаемого турбидным потоком.

По словам ученых, открытие позволит лучше понимать и отслеживать динамику распространения пластикового мусора в океане.

Ранее исследователи выяснили, как микропластик рассеивается по всему Атлантическому океану.

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