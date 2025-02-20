Пара из США несколько месяцев держала дочь в курятнике и кормила ее только лапшой

В США родители арестовали за то, что держали свою 15-летнюю дочь в курятнике. Об этом сообщает KRQE.

Инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Правоохранители обратили внимание на ситуацию в сентябре 2024 года, когда служба защиты детей отправила им жалобу на семью.

Как рассказала сама пострадавшая, ее месяцами держали в курятнике, несмотря на экстремальные погодные условия. При этом девушка могла пользоваться туалетом только два раза в день, родители кормили дочь лапшой быстрого приготовления.

У пострадавшей были братья и сестры, но, в отличие от нее, дети могли есть все, что хотят.

В результате 15-летнюю девушку изъяли из семьи. Родителей арестовали и обвинили в жестоком обращении с ребенком. На данный момент они находятся под стражей.

До этого в Петербурге 15-летняя школьница рассказала о жестоком обращении со стороны матери. По словам девушки, родительница обожгла ей руки плойкой и несколько раз ударила головой о стену.

Ранее в Тюмени мать полтора года истязала малолетнюю дочь.