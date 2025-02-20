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В Нижегородской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

NewsNN: двое пострадали при жесткой посадке самолета в Нижегородской области
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Легкомоторный двухместный самолет RV-7 совершил жесткую посадку на аэродроме Кстово-Восточный в Нижегородской области. Об этом сообщил портал NewsNN.

По данным источников издания, в инциденте пострадали двое человек — именно столько было на борту. После падения самолет загорелся. На месте падения самолета работают сотрудники МЧС и следователи. Причины случившегося устанавливаются.

18 февраля сообщалось, что в аэропорту Олекминска в Якутии нашли два сбитых фонаря светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе.

В этот же день самолет Ан-24, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, несколько минут не мог сесть в аэропорту назначения из-за неисправности шасси. На борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился.

Новость дополняется.

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