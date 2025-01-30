Мать под наркотиками едва не раздавила младенца в петербургской больнице

Врачи клиники Педиатрического университета спасли шестимесячного младенца от неадекватных действий его матери. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Инцидент произошел 29 января в инфекционном отделении больницы. Бригада медиков услышала из одного из боксов плач ребенка и крик женщины. В нем находился шестимесячный младенец с острой респираторной вирусной инфекцией, которому требовалась кислородная поддержка, и его мать.
Когда врачи заглянули в палату, то увидели, как женщина всем телом навалилась на ребенка.
«Сотрудники университета немедленно изъяли младенца у матери, действия которой угрожали его здоровью и жизни. Был вызван наряд полиции», — рассказали в пресс-службе.
Дежурившие в тот день врачи и медсестры попытались выяснить причины странного поступка матери пациента. Сначала, по их словам, женщина не шла на контакт и смотрела в одну точку, но потом призналась, что употребила наркотики.
Прибывшие сотрудники полиции забрали женщину в отделение.
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