Названа лучшая поза для спокойного сна

Ученые из Пекинского лесного университета установили, что сон на правом боку помогает снизить частоту переворотов, улучшить качество сна и избавиться от храпа. Однако такая поза подходит только для людей со здоровой пищеварительной системой. Результаты исследования опубликованы в PubMed Central.

В исследовании приняли участие 11 добровольцев, средний возраст которых составил 24 года. Для отслеживания качества сна испытуемых проинструктировали носить специальные датчики движения и мониторинга положения тела, а также звукозаписывающие устройства. Анализ данных за 15 ночей показал, что те, кто спал на правом боку, издавали намного меньше звуков, реже «ворочались» и отдыхали более глубоко.

Однако, по словам ученых, не всем подходит такая поза. Беременным женщинам и людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) специалисты советуют спать на левом боку. В этой позе давление на желудок и другие внутренние органы минимально, а значит, нет факторов усугубления патологии.

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