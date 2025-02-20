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Корпус танкера Koala загерметизировали после взрыва

Морспасслужба: герметизация корпуса танкера Koala после взрыва завершена
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ФГБУ «Морспасслужба»

Водолазы Морской спасательной службы завершили герметизацию корпуса танкера Koala спустя 43 часа работ. Об этом сообщили в Морспасслужбе.

Взрыв в машинном отделении танкера стал причиной повреждения его внешнего контура. Для герметизации корпуса водолазы использовали металлические листы, которые приварили к пробоинам. Всего был осуществлен 51 спуск.

Затем началась откачка чистой морской воды из шахты правого борта танкера. К тому моменту загрязненная нефтепродуктами вода из машинного отделения уже была полностью удалена.

В грузовых танках Koala происходит разогрев 130 тысяч тонн мазута для его последующей выгрузки. Сейчас температура топлива составляет 47 градусов. К танкеру направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно «Балтика», которое обеспечит безопасность водолазных работ в условиях ледовой обстановки. После завершения выгрузки топлива аварийный танкер будет отбуксирован в морской порт Усть-Луга.

Речь идет о судне, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды. По информации СМИ, в ночь на 9 февраля корабль находился у третьего причала в порту в Усть-Луге. Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой.

Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ. По данным «Росморречфлота», в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в итальянской порту Савона произошло два взрыва на борту мальтийского танкера.

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