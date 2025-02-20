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Психолог объяснила, как решить проблему с высокой нагрузкой школьников

Психолог Гольдштейн: отказ от лишних допзанятий снизит нагрузку школьников
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Depositphotos

Организация режима дня поможет решить проблему с высокой нагрузкой школьников. Об этом РИАМО рассказала психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

По ее словам, важно следить за временем сна и отдыха, а также не забывать про время для питания и упражнений. Если у ребенка слишком много дополнительных занятий, лучше отказаться от части из них, чтобы снизить нагрузку. Психолог также призвала оставлять ему время для прогулок, общения с друзьями или хобби.

«Не меньшую роль играет эмоциональная поддержка со стороны семьи. Если ребенок жалуется на усталость или сложности в учебе, важно не критиковать его, а выслушать и попытаться помочь», — подчеркнула Гольдштейн.

Исследование компании «Где мои дети», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян (72%) обеспокоены чрезмерной нагрузкой школьников. Каждый третий опрошенный признался, что тревожится из-за того, что ребенок задерживается после школы и не сообщает о своих планах. В целом россияне считают, что дети сегодня сильно перегружены школьной программой, дополнительными занятиями и секциями.

Ранее в Госдуме призвали работать над снижением чрезмерной нагрузки на школьников.

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