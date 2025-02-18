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Пьяный мужчина вломился в больницу, чтобы повидать мать, и избил пятерых сотрудников

В Италии пьяный мужчина проник в больницу, чтобы повидать мать, и избил персонал
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LaPresse/Global Look Press

В Италии пьяный мужчина ворвался в одну из больниц с требованием повидать мать и избил пятерых медработников. Об этом сообщает Today.it.

Инцидент произошел 15 февраля в больнице «Грасси» в Риме. Посетитель пришел в отделение неотложной помощи и заявил, что намерен посетить мать, которая проходит там терапию. Когда мужчине отказали в такой возможности, он пришел в ярость: набросился с кулаками на медицинский персонал. От его действий пострадали два врача и три медицинские сестры.

На место ЧП прибыли карабинеры и задержали дебошира. Его заключили под стражу, после чего предъявили ему обвинения в нарушении общественного порядка, нанесении тяжких телесных повреждений предметом, используемым в качестве оружия.

В местной службе здравоохранения заявили, что потерпевшие получат необходимую психологическую и юридическую поддержку.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, который избил врача в больнице.

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