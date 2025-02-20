В Петербурге младенец попал в больницу в тяжелом состоянии, упав дома

В Петербурге ребенка госпитализировали после падения в квартире. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в доме на Малой Балканской в Купчино. По данным издания, шестимесячный ребенок получил очаговую травму головного мозга, его состояние оценивают как тяжелое. На данный момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Известно, что пострадавший рос в полной благополучной семье, которая не состояла на учете.

Подобный случай произошел в Калининском районе города. По предварительным данным, годовалая девочка несколько раз упала с кровати и получила многочисленные травмы, среди которых – перелом левой теменной кости.

Родители обратились за помощью к медикам спустя сутки, специалисты поместили пострадавшую в реанимацию.

При этом, как и ребенок из Купчино, он воспитывался в полной семье.

Ранее в Москве нашли двухлетнего ребенка в захламленной квартире.