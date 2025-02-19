В Москве нашли двухлетнего ребенка в захламленной квартире

В Москве нашли двухлетнего ребенка, который остался один в захламленной квартире

В Москве прокуратура выясняет обстоятельства, при которых 36-летняя мать оставила двухлетнего ребенка одного в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

В правоохранительные органы обратились соседи неблагополучной семьи, которая проживает на Боровском шоссе. Жители забили тревогу, когда увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а изнутри доносится детский плач.

«В квартире, где был беспорядок, без присмотра взрослых, совершенно один, находился мальчик 2022 года рождения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мать дошкольника уже ранее привлекалась за неисполнение родительских обязанностей, ее местонахождение устанавливается.

Ребенка временно передали сотрудникам специализированного учреждения, он находится в безопасности.

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