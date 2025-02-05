Рак легких все чаще поражает никогда не куривших людей во всем мире, узнали ученые

Согласно данным экспертов Международного агентства по изучению рака (МАИР), доля никогда не куривших людей с диагностированным раком легких продолжает расти во всем мире. Загрязнение воздуха названо одним из ключевых факторов, способствующих этому тренду. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine (LanRes).

В 2022 году около 200 тыс. случаев аденокарциномы — наиболее распространенного подтипа рака легких — были связаны с воздействием загрязненного воздуха.

Рак легких у никогда не куривших людей сейчас занимает пятое место среди причин летальных исходов от онкологических заболеваний в мире. Аденокарцинома, которая составляет до 70% случаев рака легких у этой группы, стала доминирующим подтипом заболевания как у мужчин, так и у женщин. В 2022 году на нее пришлось 45,6% случаев рака легких у мужчин и 59,7% — у женщин.

«С уменьшением распространенности курения, особенно в таких странах, как Великобритания и США, доля рака легких среди никогда не куривших людей растет», — отметил доктор Фредди Брей, ведущий автор исследования и глава отдела по надзору за раком МАИР.

Загрязнение воздуха особенно сильно влияет на жителей Восточной Азии, включая Китай, где зафиксировано наибольшее число случаев аденокарциномы, связанных с этим фактором. Однако проблема актуальна и для других регионов мира.

Эксперты призывают женщин быть более бдительными в отношении симптомов рака легких, таких как хронический кашель или одышка, и регулярно проходить обследования. Они также подчеркивают необходимость разработки стратегий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и контроль над табакокурением.

Ранее ученые сумели остановить рост раковых опухолей, прервав синтез ключевого белка.