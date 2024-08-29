Врач рассказал, как проверить здоровье легких дома

Проверить здоровье легких в домашних условиях можно с помощью простых способов, которые оценивают дыхательную функцию. В их число входят быстрый проход по лестнице, глубокое дыхание и метод секундомера, рассказала «Газете.Ru» терапевт, кардиолог Клиники Фомина Альбина Рахматуллина.

«Если человек может бодро взбежать на два лестничных пролета, не делая перерыва на отдых, это является показателем хорошего функционирования легких. Также можно проверить функцию легких при помощи глубокого дыхания. Ровное, устойчивое, контролируемое дыхание, не сопровождающееся напряжением или болью, спокойное и способствующее расслаблению, свидетельствует об оптимальном функционировании легких», – рассказала врач.

Также можно применять метод секундомера. Для этого нужно сделать полный вдох и задержите его на одну секунду. Затем, приоткрыв рот, выдохнуть как можно сильнее и быстрее.

«Это действие должно полностью опорожнить легкие, то есть в них больше не должно остаться воздуха для выдувания за 4-6 секунд. Если для того, чтобы сделать выдох, требуется больше времени, это означает, что поток воздуха затруднен или ограничен», — рассказала врач.

Также важно отслеживать симптомы, появление кашля или подкашливания, тяжести при дыхании, мокроты — все эти симптомы требуют обращения к врачу.

«Эти способы могут дать общее представление о состоянии легких, но для точной оценки здоровья дыхательной системы рекомендуется обратиться к врачу и пройти полноценное обследование», – отметила врач.

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