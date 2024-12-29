Турист из России погиб в Паттайе, упав с лестницы

В Паттайе при падении с крутой лестницы погиб турист из России

В Таиланде туриста из России обнаружили мертвым после падения с лестницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администратора русскоязычного паблика в таиландских соцсетях Светлану Шерстобоеву.

Живущая в Паттайе более 12 лет женщина нередко помогает россиянам, которые попали в сложные ситуации в Таиланде. К ней обратились представители туроператора, с которыми связалась спутница мужчины.

«Женщина рассказала туроператорам о том, что ее друг исчез 18 декабря, только после того, как вернулась с отдыха и привезла с собой его вещи», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что в этот день между исчезнувшим и его спутницей возник конфликт, после которого он ушел из гостиницы.

Позже менеджер туроператора обратился в больницу Bangkok Pattaya Hospital. Как объяснили в медучреждении, мужчина упал с лестницы в массажном салоне, туриста доставили к ним, но спустя сутки он умер.

По словам Шерстобоевой, лестница у массажного салона, который посетил путешественник, действительно крутая. На данный момент тело находится в главном управлении национальной полиции Таиланда в Бангкоке, где специалисты проведут аутопсию.

В России у мужчины осталась 85-летняя мать и сестра-инвалид. Родительница уже связалась с Шерстобоевой.

Ранее турист из России умер на курорте в Турции.