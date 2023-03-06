Бизнес-психолог рассказал, как найти общий язык с коллегами на новом рабочем месте

Чтобы найти язык с коллегами на новом рабочем месте, стоит проявлять инициативу, больше слушать и спрашивать, а также оградить команду от потенциально раздражающих факторов в самом себе. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-психолог и клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

По словам эксперта, первый шаг в поиске общего языка с коллегами – это личное знакомство.

«Найдите время, чтобы представиться и узнать больше об интересах, хобби и биографии коллег. Это поможет вам найти общий язык и наладить взаимопонимание с коллегами. Например, не ходите пить кофе в одиночестве: перерыв – отличный способ завязать неформальные отношения, которые станут крепким фундаментом профессиональных. И не бойтесь проявлять инициативу: будь то непринужденные разговоры или приглашение коллег на ланч», – рекомендовал бизнес-психолог.

Поможет найти общий язык с новой командой и понимание стилей работы каждого из ее членов. Некоторые люди предпочитают работать самостоятельно, в то время как другие могут преуспевать в командной работе. Такое наблюдение позволит адаптироваться, чтобы вписаться в культуру команды.

Поможет найти общий язык с коллегами, по словам эксперта, и подход «больше слушать и больше спрашивать». Так удастся понять точку зрения коллег и укрепить доверие. Точно так же сработает и выражение признательности и благодарности коллегам за помощь.

Полезно будет и попытаться найти общие рабочие цели и интересы с кем-то из команды – работа над их достижениями станет отличным способом наладить сотрудничество и командную работу.

«Наконец, важно подходить к своим новым коллегам с уважением и непредвзято. Признайте, что у каждого есть свои уникальные взгляды и опыт, и постарайтесь быть открытым для новых идей и способов ведения дел. Избегайте делать предположения и суждения, основанные на стереотипах или предвзятых мнениях, старайтесь быть инклюзивным и уважительным ко всем членам команды», – посоветовал Станислав Самбурский.

Психолог отметил, что стоит при приходе в новый коллектив и устранить потенциально раздражающие факторы в самих себе, например, сильный запах.

«В два раза сократите количество парфюма и в два раза пристальней следите за собственной гигиеной и чистотой одежды. В первые дни вас будут изучать особенно тщательно», – констатировал эксперт.

Он добавил, если сотруднику сложно найти общий язык с коллегами, нельзя бояться просить о помощи. Это может быть обращение к наставнику или консультация с коллегой, к которому доверие уже сформировано. Просьба о помощи поможет преодолеть препятствия и построить более крепкие отношения на рабочем месте.

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