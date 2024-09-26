У трети россиян рабочее общение с включенной камерой вызывает стресс

Сотрудники до 23 лет лояльно относятся к внезапным звонкам и общению в мессенджерах, в то время как представители поколения X наименее толерантны к внеплановым планеркам. Об этом говорится в исследовании Контур.Толка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В жизни половины респондентов (50%) встречи с коллегами занимают от 10 до 30% рабочего времени ежедневно. При этом очно встречаются 56% опрошенных, треть — как онлайн, так и офлайн, а у каждого пятого встречи проходят преимущественно удаленно (18%). Россияне положительно оценивают онлайн-встречи: 41% относится к ним как к эффективному способу взаимодействия, лишь 9% опрошенных избегают коммуникации подобного формата.

В целом россияне лояльно настроены к встречам без предупреждения — больше половины опрошенных воспринимают их как нормальную рабочую ситуацию (66%). Наибольший уровень одобрения встречается у молодых сотрудников до 23 лет (70%), а наименее толерантны к внезапным планеркам (62%) сотрудники в возрасте от 40 до 60 лет.

Опрос показал: большинству зумеров нравится общаться с коллегами в мессенджерах: 63% респондентов считают такой способ коммуникаций наиболее удобным. Популярность чатов колеблется в зависимости от возраста опрошенных. Среди сотрудников в возрасте от 40 до 60 лет уровень одобрения уменьшается до 58%, а среди тех, кому 61+, составляет 50%.

У части респондентов онлайн-встречи все же вызывают негативные эмоции — каждый третий (28%) испытывает стресс от онлайн-звонков с включенной камерой. Такие трудности переживают в основном молодые люди возрастом до 23 лет. Среди респондентов до 39 лет уровень стресса находится в районе 31%. В поколении работников от 40 до 60 из-за камер волнуются 29%, среди тех, кто старше, — всего лишь каждый четвертый (25%).

«На рынке все чаще встречаются компании, где работают представители четырех и даже пяти поколений сразу. С учетом тенденций количество таких команд будет только увеличиваться. Вызов для руководителей — построить систему, чтобы большинству сотрудников было комфортно взаимодействовать, а коммуникации приносили результат и пользу бизнесу», — комментирует Павел Скрипниченко, руководитель проекта Контур.Толк.

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