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Стало известно о состоянии девочки-инвалида, пролежавшей на батарее ночь

Девочка-инвалид, получившая ожоги в больнице, в крайне тяжелом состоянии
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Shutterstock/FOTODOM

Медики спасают девочку-инвалида, которая получила серьезные ожоги в отделении больницы Калининграда. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на минздрав региона.

На данный момент ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Он получил ожоги третьей степени. Сейчас врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

После произошедшего сотрудники минздрава организовали проверку, на время которой главврача больницы отстранили от обязанностей.

О произошедшем в детской областной больнице стало известно накануне. По данным СМИ, десятилетняя пациентка-инвалид упала на батарею, но не смогла самостоятельно подняться.

Врачи больницы обратили на нее внимание только утром. Так как девочка долгое время пролежала на батарее, она получила серьезные ожоги, ее направили в ожоговое отделение ЦГКБ.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что пострадавшая нуждалась в постоянном уходе.

Ранее петербургская пенсионерка попала в ожоговую реанимацию после прорыва трубы с кипятком.

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