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Девочка-инвалид упала на батарею и пролежала на ней ночь

В Калининграде девочка-инвалид получила ожоги, пролежав на батарее ночь
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СУ СК России по Калининградской области

В больнице Калининграда пострадала девочка-инвалид. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в детской областной больнице, в паллиативном отделении. Десятилетний ребенок упал с кровати на батарею и не смог подняться самостоятельно. Сотрудники медучреждения обнаружили пострадавшую только утром следующего дня.

Девочку направили в ожоговое отделение ЦГКБ, врачи диагностировали у пациентки ожоги туловища и лица третьей степени. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

Известно, что пострадавшая нуждается в постоянном уходе, поэтому она проживает в одном из пансионатов региона. После произошедшего о ситуации сообщили отцу ребенка.

По факту произошедшего в управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по статье о халатности. На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мать зажимала дочери пальцы в плойке и била головой о стену.

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