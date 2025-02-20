В Госдуме оценили идею введения единого платежного документа за ЖКУ

Введение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) позволит повысить комфорт россиян. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева, передает Дума ТВ.

«В принципе, конечно, с точки зрения граждан это удобнее, потому что не приходят отдельные платежки, а с точки зрения органов власти, они еще возлагают на платежки определенные надежды, потому что у нас коммунальный ресурс, который можно там отключить за неуплату — это в основном в многоквартирных домах электроэнергия, еще водоотведение», — сказала она.

По ее словам, единый платежный документ в ряде случаев позволяет отключать оплату по другим статьям, что дает стимул плательщикам. При этом Разворотнева добавила, что планы скорее всего не будут реализованы полностью. Она пояснила, что пока нет понимания, кто будет заниматься выставлением платежного документа.

Накануне сообщалось, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России считает целесообразным введение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Глава ведомства Ирек Файзуллин считает, что должны быть единая платежка и единый оператор в регионе по сбору средств. Эксперт Народного фронта Павел Склянчук пояснил, что речь идет о расчетных центрах.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем в России изменили порядок оплаты за отопление.