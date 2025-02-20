Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителю Читы вынесли приговор за госизмену

ФСБ: жителя Читы приговорили к 18 годам колонии за госизмену в интересах Украины
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы за госизмену в интересах Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Суд установил, что с октября 2022 года подсудимый администрировал группу в Telegram, которую контролировала служба безопасности Украины. Через канал он вел антироссийскую пропаганду. Также выяснилось, что мужчина собирал персональные данные российских военнослужащих, их близких родственников и передавал сведения кураторам.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался выехать за границу. Фигурант планировал обратиться за политическим убежищем в посольство США.

В итоге суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и запретом на администрирование соцсетей.

До этого военный суд приговорил к лишению свободы братьев Матвея и Тимофея Мельниковых, обвиняемых в госизмене и попытке диверсии в воинской части в Подмосковье. По версии следствия, в ноябре 2023 года они готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья.

Ранее уроженца Украины осудили за подготовку теракта на объекте Минобороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами