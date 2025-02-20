Жителю Читы вынесли приговор за госизмену

ФСБ: жителя Читы приговорили к 18 годам колонии за госизмену в интересах Украины

Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы за госизмену в интересах Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Суд установил, что с октября 2022 года подсудимый администрировал группу в Telegram, которую контролировала служба безопасности Украины. Через канал он вел антироссийскую пропаганду. Также выяснилось, что мужчина собирал персональные данные российских военнослужащих, их близких родственников и передавал сведения кураторам.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался выехать за границу. Фигурант планировал обратиться за политическим убежищем в посольство США.

В итоге суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и запретом на администрирование соцсетей.

До этого военный суд приговорил к лишению свободы братьев Матвея и Тимофея Мельниковых, обвиняемых в госизмене и попытке диверсии в воинской части в Подмосковье. По версии следствия, в ноябре 2023 года они готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья.

Ранее уроженца Украины осудили за подготовку теракта на объекте Минобороны России.