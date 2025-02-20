В Приморье госпитализировали подростка после драки

В Находке госпитализировали с переломами 15-летнего школьника после драки

В Находке госпитализировали с переломами 15-летнего школьника после драки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Ученики общеобразовательной №7 устроили бой на улице Свердлова. С одной стороны был 15-летний Санджар, с другой — его сверстник (он и попал в больницу). Другие дети снимали все на видео, после слили в сеть», — сообщает издание.

В данный момент прокуратура Приморского края выясняет обстоятельства произошедшей драки.

Также в Санкт-Петербурге подросток получил травму во время драки в школе.

Инцидент произошел в Колпино, в школе на проспекте Ленина. Нападавший узнал, что 14-летний молодой человек якобы распускал про него слухи, поэтому избил его прямо в учебном учреждении. В результате 14-летнему школьнику понадобилась помощь медиков, у пациента диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации семья молодого человека отказалась.

Ранее подмосковные продавцы магазина избили ногами воровку сливочного масла.