Уголовное дело возбудили против экс-мэра Корсаковского района Сахалина

Следователи задержали бывшего мэра Корсаковского городского округа и его заместителя по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СКР по Сахалинской области.

По версии СК, в период с ноября 2021 года по август 2023 года глава округа, используя свое служебное положение, вступил в преступный сговор со своим заместителем, который занимал должность директора одного из департаментов. За счет бюджетных средств через подставное лицо он организовал совершение незаконной сделки имущественного характера.

Подробности схемы в Следственном комитете не раскрыли.

Уголовное дело возбудили по материалам, предоставленным УФСБ России по региону. Фигуранты уголовного дела задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств.

12 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего начальника управления благоустройства администрации города Иваново.

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