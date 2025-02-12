Бывшего сотрудника мэрии города Иваново заподозрили в превышении полномочий

На бывшего начальника управления благоустройства администрации города Иваново завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в июне 2020 года управление благоустройства заключило муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ автодороги одной из улиц города стоимостью более 18 млн рублей. Экс-начальник управления благоустройства после ремонта подписал акты выполненных работ, на основании которых на счет подрядчика перечислили 7,7 млн рублей, хотя по факту стоимость работ составила всего 3,3 млн рублей.

В итоге по материалам прокуратуры следователи возбудили уголовное дело.

До этого на бывшего директора депобразования Нефтеюганска Инну Линник завели уголовное дело. По словам источника, чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче субсидий сети частных детских садов «Семь гномов», где недавно из-за введения родительской платы начался скандал.

Ранее глава СК предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату.