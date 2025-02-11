Владельца «Крокус сити холла» признали потерпевшим

Компания «Крокус Интернэшнл» была признана потерпевшей стороной в уголовном деле, связанном с террористическим актом, произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

«Признать акционерное общество «Крокус интернэшнл» потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по ст. ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации)», — говорится в документе. АО «Крокус интернэшнл» является владельцем «Крокус Сити Холла», который сгорел в результате террористической атаки и в настоящее время не используется.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, потерпевшая сторона имеет право ознакомиться с материалами дела в полном объеме, участвовать в судебном процессе, предоставлять доказательства, подавать ходатайства и предъявлять гражданский иск для возмещения ущерба. Если потерпевшим является юридическое лицо, все эти права осуществляются через его представителя.

Накануне посол России в Душанбе Семен Григорьев рассказал, что правоохранительные органы Таджикистана деятельно участвуют в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, таджикская сторона активно содействует России в расследовании обстоятельств произошедшего.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее судью, освободившего пособников террористов из «Крокуса», решили отдать под суд.