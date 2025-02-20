Появились кадры тушения сильного пожара в Москве

Вертолет МЧС России уже трижды сбросил воду для тушения здания Института вычислительной техники на Варшавском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Кроме авиатехники, спасатели МЧС России также применяют автолестницу — на месте работают 170 сотрудников.

Уточняется, что на втором этаже могли располагаться швейный и кондитерский цеха, о чем сообщила одна из сотрудниц предприятия. Она добавила, что не знает, по какой причине могло произойти возгорание. Другие источники сообщали о том, что в здании могли находится балоны с гелием.

Известно, что площадь пожара произошел в здании Института вычислительной техники им. С.А. Лебедева в Москве, составило 1,5 тыс. кв. метров.

В результате происшествия обрушилась кровля здания на Варшавском шоссе. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В ведомстве добавили, что на месте находятся пожарные бригады, которые занимаются ликвидацией возгорания.

Ранее москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса.