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Минздрав изменит практику прикрепления к поликлиникам

Минздрав планирует с 1 сентября изменить практику прикрепления к поликлиникам
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Freepik.com

Министерство здравоохранения России планирует с 1 сентября 2025 года изменить практику прикрепления российских граждан к поликлиникам. Об этом сообщается в проекте документа, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — указано в документе.

Уточняется, что по сравнению с предыдущими правилами, будет расширен арсенал возможностей прикрепления к медучреждению: теперь можно будет либо лично обратиться, либо через единый портал госуслуг. Такая форма обращения уже есть на «Госуслугах», однако пока недоступна в ряде регионов.

В декабре прошлого года в Восточном административном округе Москвы визит местной жительницы в поликлинику закончился вызовом правоохранительных органов.

После того, как женщина обратилась в медучреждение на Сиреневом бульваре и ей отказали, она достала пневматический пистолет и пригрозила стрельбой.

Ранее в Ленобласти поймали мужчину, который из мести разбил машину бывшей сожительницы.

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