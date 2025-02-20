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СМИ рассказали о подноготной иностранных нарколабораторий в России

«Известия»: иностранцы приезжают в Россию, чтобы готовить наркотики
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Кадр из видео/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Полицейские разоблачили в Тверской области крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. «Известия» рассказали, кто стоит за организацией лабораторий в России, а также кто стоит за этим бизнесом.

По словам источников издания, производство организовали граждане Латвии. Их задержали осенью 2024 года в московском аэропорту Шереметьево. У латвийцев обнаружили вещества-прекурсоры для производства наркотиков. Следствие выявило, что подозреваемые хранили в гаражном комплексе в Сергиевом Посаде оборудование и синтезировали незаконные вещества. Вторая лаборатория находилась в Зубцовском районе Тверской области.

Эксперт по международной организованной преступности Сергей Пелих утверждает, что иностранцам проще вести преступную деятельность на территории России. По его словам, иностранные граждане приезжают в РФ, изготавливают партию наркотиков, продают ее и уезжают обратно в свою страну.

Он подчеркнул, что наркорынок в России предлагает большие деньги, чем в странах некоторых государствах Прибалтики.

Пелих отметил, что считается, что схему развития сетевых лабораторий придумал и внедрил предполагаемый создатель наркомагазина «Химпром» Егор Буркин.

До этого в СК заявили, что в Петербурге задержали предполагаемого хозяина гаражной нарколаборатории.

Ранее в Москве во время обысков из окна 17-го этажа выпал владелец крупного наркошопа.

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