Хозяина гаражной нарколаборатории поймали в Петербурге

В Петербурге задержали предполагаемого хозяина гаражной нарколаборатории. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, злоумышленник оборудовал в гараже, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, нарколабораторию. Он производил запрещенные вещества с целью сбыта через интернет-магазин.

Стражи порядка пресекли деятельность преступника 5 февраля. В гаражной нарколаборатории обнаружили более 80 канистр с прекурсорами, из которых можно было изготовить более 100 килограммов запрещенных веществ, а также специальное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст.228.1 УК РФ. Предполагаемого злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение. В данный момент фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

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