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Москвичка поверила аферисту с сайта знакомств и лишилась сбережений

В Москве женщина лишилась сбережений, поверив аферисту с сайта знакомств
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Shutterstock

В Москве женщина доверилась мошеннику с сайта знакомств и лишилась 400 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает newsinfo.ru.

По словам москвички, в начале февраля она встретила мужчину на сайте знакомств, и тот предложил дальше общаться в мессенджере. Новый знакомый попросил ее о помощи, сообщив, что он якобы не может получить доступ к своим деньгам из-за заблокированного аккаунта.

Россиянка поверила аферисту и помогла ему вывести средства через бота в мессенджере. После этого мужчина попросил номер ее банковской карты, чтобы якобы отблагодарить, а затем за несколько дней под предлогом вывода криптовалюты ограбил москвичку на сотни тысяч рублей. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее пенсионер лишился 4 млн рублей после звонка от «сотрудника ФСБ».

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